Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"Siz de Suçlular Kadar Suçlusunuz": Alizade, Sus Pus Oturan Tüm Erkek Meslektaşlarına Ateş Püskürdü!

"Siz de Suçlular Kadar Suçlusunuz": Alizade, Sus Pus Oturan Tüm Erkek Meslektaşlarına Ateş Püskürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 18:38

İki genç kızımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katil Semih Çelik tarafından canice katledilmesine Alizade'den annelere seslendiği anlamlı bir tepki gelmişti. Alizade, bu sefer de erkek meslektaşlarına ateş püskürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Katil Semih Çelik tarafından katledilen iki genç kızımız İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, Türkiye'nin gündemini derinden sarstı ve her birimizi koca bir yasa boğdu. Kadınların kendilerini bir gıdım olsun güvende hissetmediği ve bu durumun arşa çıktığı şu günlerde, birçok ünlü isim tepki gösterdi.

Katil Semih Çelik tarafından katledilen iki genç kızımız İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, Türkiye'nin gündemini derinden sarstı ve her birimizi koca bir yasa boğdu. Kadınların kendilerini bir gıdım olsun güvende hissetmediği ve bu durumun arşa çıktığı şu günlerde, birçok ünlü isim tepki gösterdi.

Bu isimlerden biri de rapçi Alizade'ydi. Alizade'nin "Oğullarınızı eğitin" çıkışı ve annelere seslenmesi büyük takdir toplamıştı.

Bu isimlerden biri de rapçi Alizade'ydi. Alizade'nin "Oğullarınızı eğitin" çıkışı ve annelere seslenmesi büyük takdir toplamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ünlü rapçi, geçtiğimiz saatlerde konuya dair bir paylaşımda daha bulundu. Bu sefer erkek meslektaşlarına seslenen Alizade, "Siz de en az suçlular kadar suçlusunuz" dedi.

Ünlü rapçi, geçtiğimiz saatlerde konuya dair bir paylaşımda daha bulundu. Bu sefer erkek meslektaşlarına seslenen Alizade, "Siz de en az suçlular kadar suçlusunuz" dedi.

Ardından, "Erkek rapçiler bu dönemde kim susuyorsa ve kadınlara destek vermiyorsa siz iki yüzlüsünüz ve diğer suçlularla birlikte bir o kadar suçlusunuz. Bu kadınların hepsi şarkılarınızı dinliyor, konserlerine geliyor, size para kazandırıyor. Onlara destek vermek sizin de sorumluluğunuzdur. Sizin de anneleriniz ve kardeşleriniz, ablalarınız var" ifadelerini kullandı.

Ardından, "Erkek rapçiler bu dönemde kim susuyorsa ve kadınlara destek vermiyorsa siz iki yüzlüsünüz ve diğer suçlularla birlikte bir o kadar suçlusunuz. Bu kadınların hepsi şarkılarınızı dinliyor, konserlerine geliyor, size para kazandırıyor. Onlara destek vermek sizin de sorumluluğunuzdur. Sizin de anneleriniz ve kardeşleriniz, ablalarınız var" ifadelerini kullandı.

👇

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın