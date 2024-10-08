"Siz de Suçlular Kadar Suçlusunuz": Alizade, Sus Pus Oturan Tüm Erkek Meslektaşlarına Ateş Püskürdü!
"Siz de Suçlular Kadar Suçlusunuz": Alizade, Sus Pus Oturan Tüm Erkek Meslektaşlarına Ateş Püskürdü!
İki genç kızımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katil Semih Çelik tarafından canice katledilmesine Alizade'den annelere seslendiği anlamlı bir tepki gelmişti. Alizade, bu sefer de erkek meslektaşlarına ateş püskürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Katil Semih Çelik tarafından katledilen iki genç kızımız İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, Türkiye'nin gündemini derinden sarstı ve her birimizi koca bir yasa boğdu. Kadınların kendilerini bir gıdım olsun güvende hissetmediği ve bu durumun arşa çıktığı şu günlerde, birçok ünlü isim tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu isimlerden biri de rapçi Alizade'ydi. Alizade'nin "Oğullarınızı eğitin" çıkışı ve annelere seslenmesi büyük takdir toplamıştı.
Ünlü rapçi, geçtiğimiz saatlerde konuya dair bir paylaşımda daha bulundu. Bu sefer erkek meslektaşlarına seslenen Alizade, "Siz de en az suçlular kadar suçlusunuz" dedi.
Ardından, "Erkek rapçiler bu dönemde kim susuyorsa ve kadınlara destek vermiyorsa siz iki yüzlüsünüz ve diğer suçlularla birlikte bir o kadar suçlusunuz. Bu kadınların hepsi şarkılarınızı dinliyor, konserlerine geliyor, size para kazandırıyor. Onlara destek vermek sizin de sorumluluğunuzdur. Sizin de anneleriniz ve kardeşleriniz, ablalarınız var" ifadelerini kullandı.
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın