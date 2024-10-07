Resmen Rezil Oldu: Kocası Paylaşsın Diye Hazırladığı Hikayeyi Kendisi Paylaşan Dila Tarkan'dan Geri Vites!
Resmen Rezil Oldu: Kocası Paylaşsın Diye Hazırladığı Hikayeyi Kendisi Paylaşan Dila Tarkan'dan Geri Vites!
Sosyetenin meşhur ismi Dila Tarkan, eşi Dağhan Doğruer hikayesinde paylaşsın diye hazırladığı 'doğum günü' pozunu yanlışlıkla kendi hesabından paylaştı! Sosyal medya kullanıcılarının durumu fark ettiğini idrak eden Tarkan, çevir kazı yanmasın taktiği uyguladı!
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Birazcık magazine hakimseniz, sosyetenin meşhur çifti Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'i tanırsınız!
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Başta Nazlı Sabancı'yla katıldığı ekstra lüks davetler, doğum günü partileri ve etkinliklerde denk geldiğimiz Dila Tarkan👇
Hande Erçel'in eltisi Nazlı Sabancı'yla çıktığı kızlar tatilinde de başrolde yer almıştı.
Hatta en son da kardeşi Sima Tarkan'ın İtalya'ya damgasını vuran her bir detayı ayrı gündeme oturan düğünüyle konuşmuştuk kendisi ve ailesini!
Geçtiğimiz saatlerde bir dizi hikayeyle doğum gününü kutlayan Dila Tarkan, eşi için hazırladığı hikayeyi kendisinin paylaşmasıyla büyük rezil oldu! 🙈
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Eşiyle pozunu "İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın @dilatarkan" notuyla paylaşan Dila Tarkan, kocası paylaşsın diye hazırladığı hikayeyi -artık eli mi kaydı ne oldu bilmiyoruz- kendisi paylaştı.
Durumu fark eden sosyal medya kullanıcıları olduğunu görünce de çevir kazı yanmasın taktiği uyguladı. "Aa çok enteresan sanki ben kendim koymuşum gibi çıkmış önceden repostladığım ahahhaha psikopat gibi" diyerek doğrusunu paylaştı.
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