Her Detayı Göz Dolduruyor: Sosyetenin Akın Ettiği Sima Tarkan ve Mark Başoğlu Düğününün Derinlerine İniyoruz!
Her Detayı Göz Dolduruyor: Sosyetenin Akın Ettiği Sima Tarkan ve Mark Başoğlu Düğününün Derinlerine İniyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyetenin genç temsilcilerinden biri olan Sima Tarkan, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Mark Başoğlu'yla yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde sık sık konuşuluyordu hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü isim, geçtiğimiz şubat ayında tatil için gittiği Mauritius'dan romantik bir evlilik teklifiyle dönmüş ve Tarkan'ın "Evet" cevabı havai fişeklerle kutlanmıştı.
O büyük gün ise geldi çattı! Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki evlerinde nikah kıyan Sima Tarkan ve Mark Başoğlu, düğün için İtalya'yı tercih etti.
Ünlü çiftin düğünü için sosyetenin ünlü isimleri İtalya'ya akın etti. Tarkan ve Başoğlu'nun Venedik'te gerçekleşecek düğününü ise sosyetenin organizatörü Aytül Ayke Fıratoğlu planladı.
Dün akşamın teması İtalyan'dı tahmin edersiniz ki. Eğlenip tüm kurtlarını döken ünlü çift ve arkadaşları için her detay ise adeta ince ince işlenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Davetiyeler, nedime kitleri, renkler, masalar ve her bir detay temaya uygun olmanın yanı sıra göz dolduruyordu!
Tabii ünlü çiftin ve arkadaşlarının ne kadar eğlendiğinden bahsetmiyoruz bile! Bride havasında geçen dün akşamdan sonra asıl organizasyonun ikinci gün yani bu akşam gerçekleşeceğini de söylemeden geçmeyelim.
İtalya'nın Venedik şehrinde gerçekleşecek düğüne Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı, Mert Divinli, Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı, Hande Erçel, Kerim Sabancı, Kerem Kamışlı, Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız, Rachel Araz Kirespi, Sami Kirespi, Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu, Mert Ayaydın, Fethi Kamışlı, Metehan Özyer gibi birçok ünlü isim katılım sağlayacak.
Ve gelinimiz de nihayet göründü! Dünün ve daha doğrusu yılın aksine kabarık gelinliğiyle dikkat çeken Sima Tarkan, eşi Mark Başoğlu ile düğün alanına giriş yaptı bile!
Ünlü çiftin birbirlerine "Sonsuza dek evet" dedikleri ve her detayıyla göz dolduran düğünlerine sosyal medya kullanıcılarının yorumları da eksik olmadı tabii. Özellikle bir kesim bu yıl yaygınlaşan yurt dışı düğünlerinin sınıfsal olduğunu düşündü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım 👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın