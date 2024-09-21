Her Detayı Göz Dolduruyor: Sosyetenin Akın Ettiği Sima Tarkan ve Mark Başoğlu Düğününün Derinlerine İniyoruz!

Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki evlerinde nikah kıyan sosyetenin genç temsilcilerinden Sima Tarkan ve iş insanı Mark Başoğlu, düğün için İtalya'yı tercih etti. Sosyetenin adeta akın ettiği düğünün her detayı ise göz doldurdu. Gelin, Tarkan ve Başoğlu'nun düğünün detaylarını birlikte inceleyelim!