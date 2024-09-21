Hande Erçel mi? Esra Bilgiç mi? Carmella Rose mu? Sabancıların Yeni Gelini Kim Olur?
Hande Erçel mi? Esra Bilgiç mi? Carmella Rose mu? Sabancıların Yeni Gelini Kim Olur?
Bir süredir Sabancı erkekleriyle birlikte olan ünlü güzellerden hangisi Sabancı gelini olabilir?
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Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Sabancı erkekleri bir süredir ilişkileri ile gündeme geliyor biliyorsunuz ki.
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Arzu Sabancı – Ömer Sabancı çiftinin biricik gelini, 2021 yılında Hacı Sabancı ile nikah masasına oturmuş ve geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta adını kayınvalidesinden alan kızı Arzu Alara'yı kucağına almıştı hatırlarsanız.
İş insanı Demir Sabancı ise Cornell University'den sınıf arkadaşı olan ve aynı zamanda 1991 yılı Türkiye 2. Güzeli seçilen Aslıhan Koruyan ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.
Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in yaklaşık iki yıldır süren dillere destan aşkını da mutlaka duymuşsunuzdur diye düşünüyoruz.
DJ ve müzik prodüktörü Faruk Sabancı'nın ise gönlünü Esra Bilgiç'e kaptırdığı iddia edilmiş ve ünlü çift kamera karşısına el ele çıkarak ilişkilerini resmileştirmişlerdi.
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Ve son olarak Hacı ve Hakan Sabancı'nın küçük kardeşi Kerim Sabancı'nın ise Amerikalı model Carmella Rose ile flört ettiğini biliyoruz.
Tabii Sabancıların aşk hayatı bu kadar hareketli olunca hangi güzelin Sabancı soyadını alacağı da merak konusu oldu. Biz de sizlere soralım dedik.
Yeni Sabancı gelini sizce kim olur?
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