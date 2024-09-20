Küçük Prens Geldi: Baba Olduğunu Duyuran Giray Altınok Oğlunun İsmini İlk Kez Açıkladı!
Küçük Prens Geldi: Baba Olduğunu Duyuran Giray Altınok Oğlunun İsmini İlk Kez Açıkladı!
Şimdilerde Prens dizisi ile çok konuşulan Giray Altınok baba olduğunu duyurdu! Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu oğlunun ismini de ilk kez açıkladı.
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Buyur Bi'De Burdan Bak ve Güldür Güldür Show yapımları ile tanınan Giray Altınok, komedi dünyasının en sevilen isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Şimdilerde hem senaryosunu yazdığı hem başrolünde oynadığı Prens dizisi ile gündeme gelen Altınok, baba olmak için de gün sayıyordu.
Ünlü oyuncunun merakla beklediği gün sonunda geldi ve Giray Altınok'un eşi Cansu Diktaş geçtiğimiz saatlerde doğum yaptı.
Bebeklerini kucaklarına alan ünlü çift, oğullarının ismini de Giray Altınok'un sosyal medya hesabından duyurdu!
Altınok, yaptığı paylaşım ile oğlunun isminin Emir olduğunu açıkladı!
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