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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 20:57

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!

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Yeşim Salkım isyan etti.

Yeşim Salkım isyan etti.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Gülben Ergen hala Narin Güran cinayeti için paylaşımlarına devam ediyor.

Gülben Ergen hala Narin Güran cinayeti için paylaşımlarına devam ediyor.
twitter.com

Demet Akalın yine televizyon başında!

Demet Akalın yine televizyon başında!
twitter.com

"Nerde bu insanlar şimdi?"

"Nerde bu insanlar şimdi?"
twitter.com
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😂

😂
twitter.com

"Ne ki bu?"

"Ne ki bu?"
twitter.com

😂

😂
twitter.com
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