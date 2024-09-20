Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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Yeşim Salkım isyan etti.
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Gülben Ergen hala Narin Güran cinayeti için paylaşımlarına devam ediyor.
Demet Akalın yine televizyon başında!
"Nerde bu insanlar şimdi?"
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😂
"Ne ki bu?"
😂
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