Karnı Burnunda Sahneye Çıktı: Üçüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı!
Karnı Burnunda Sahneye Çıktı: Üçüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı!
Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Atiye'nin karnı burnunda dans ettiği anlar gündem oldu. Ünlü şarkıcı, üçüncü bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.
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Farklı tarzı, renkli klipleri ve şarkılarıyla müzik sektörüne damga vuran isimlerden biri olan Atiye'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine giren ünlü şarkıcı, 2019 yılında ilk kızı Ferahfeza'yı 2023 yılında ise ikinci kızı Neva'yı kucağına almıştı hatırlarsanız.
Şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Atiye, geçtiğimiz saatlerde karnı burnunda sahneye çıktığı anlar ile gündeme geldi.
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre ünlü şarkıcı üçüncü kez kız annesi olacağını da açıkladı.
Ünlü şarkıcının sahne şovuna ve dansına tam gaz devam ettiği o anlara bakalım 👇🏻
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