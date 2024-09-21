Tahliye Olan Olana: Polatlar ve Candanlardan Sonra Gaga Bulut da Tahliye Edildi
Tahliye Olan Olana: Polatlar ve Candanlardan Sonra Gaga Bulut da Tahliye Edildi
İzmir'de yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ geçtiğimiz Temmuz ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ünlü fenomen geçtiğimiz dakikalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile tahliye edildiğini duyurdu.
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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen Gaga Bulut, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda gözaltına alınmıştı.
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İzmir’de yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, geçtiğimiz temmuz ayında ise tutuklanmıştı.
Yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Gaga Bulut, geçtiğimiz dakikalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile tahliye edildiğini duyurdu.
Bulut, paylaşımına "Tahliyeee oldum🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️ hakkımda yapılan haberlerin hepsi yalandı ve Türk mahkemeleri yargıladı bir suç bulunmadı ve tahliye oldum arkadaşlar yasa dışı bahis oynamadım bundan para kazanmadım kimseye de kazandırmadım gunahima girenler umarım belasını bulur ömrümden giden 2 ay yerini dolduramam ama siz değerli insanlar iyi ki varsınız😍🥰sizi çok özledim" notunu düştü.
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