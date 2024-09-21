Sahnede Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Metin Arolat'ın Sahnedeki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı!
Sahnede Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Metin Arolat'ın Sahnedeki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı!
Ünlü şarkıcı Metin Arolat, dün sahne aldığı mekanda geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının dün gece şarkı söylediği anların görüntüleri ise geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.
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Dün İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylediği sırada fenalaşarak yere yığılmış ve ünlü ismin kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.
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İlk müdahalenin sahnede kalp masajıyla yapıldığı öğrenilen ve ambulansla hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
90'lara damgasını vuran ünlü şarkıcının dün rahatsızlanmadan önce şarkı söylediği son anların görüntüsü ise geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.
Görüntülerde Arolat'ın iyi olduğu görülürken, ölüm nedeninin ne olduğu ise hala belirlenemedi.
İşte o anlar 👇🏻
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