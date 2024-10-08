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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl Kadınlar İçin Savunma Atölyeleri Açılacağını Duyurdu

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl Kadınlar İçin Savunma Atölyeleri Açılacağını Duyurdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 00:05

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Ülke gündemimiz olan kadın cinayetlerinin artışı sebebiyle son günlerde birçok kadın sesini sosyal medya hesaplarından duyurmak istiyor. Kadınlarımız güvende hissetmediklerini, diken üstünde bir hayat sürdüklerini ve bunun için önlemler alınmasını gerektiğini dile getiriyor.

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Tuzla Belediyesi de bu konu karşısında kayıtsız kalmadı ve Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ilk adımı attıklarını duyurdu.

Tuzla Belediyesi de bu konu karşısında kayıtsız kalmadı ve Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ilk adımı attıklarını duyurdu.

“Şiddeti önleme ve öz savunma her kadının meşru hakkıdır” diyen Bingöl, tüm sosyal merkezlerinde ve kadın birimlerinde ‘şiddeti önleme ve öz savunma’ atölyelerin başlayacağını ifade etti.

“Şiddeti önleme ve öz savunma her kadının meşru hakkıdır” diyen Bingöl, tüm sosyal merkezlerinde ve kadın birimlerinde ‘şiddeti önleme ve öz savunma’ atölyelerin başlayacağını ifade etti.

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