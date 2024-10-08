Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl Kadınlar İçin Savunma Atölyeleri Açılacağını Duyurdu

Ülke gündemimiz olan kadın cinayetlerinin artışı sebebiyle son günlerde birçok kadın sesini sosyal medya hesaplarından duyurmak istiyor. Kadınlarımız güvende hissetmediklerini, diken üstünde bir hayat sürdüklerini ve bunun için önlemler alınmasını gerektiğini dile getiriyor.