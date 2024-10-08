Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl Kadınlar İçin Savunma Atölyeleri Açılacağını Duyurdu

Ülke gündemimiz olan kadın cinayetlerinin artışı sebebiyle son günlerde birçok kadın sesini sosyal medya hesaplarından duyurmak istiyor. Kadınlarımız güvende hissetmediklerini, diken üstünde bir hayat sürdüklerini ve bunun için önlemler alınmasını gerektiğini dile getiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuzla Belediyesi de bu konu karşısında kayıtsız kalmadı ve Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ilk adımı attıklarını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Şiddeti önleme ve öz savunma her kadının meşru hakkıdır” diyen Bingöl, tüm sosyal merkezlerinde ve kadın birimlerinde ‘şiddeti önleme ve öz savunma’ atölyelerin başlayacağını ifade etti.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın