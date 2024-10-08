İrlanda’da Yaşayan Türk Kadın Kendini Güvende Hissettiğini Anlattı: “Türkiye’de Yaşarken Böyle Hissetmiyordum”

@irlandadasevgi adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, son günlerde ülkemizin gündemi olan kadın cinayetlerine istinaden bir paylaşım yaptı. Geçen hafta katledilen gencecik iki kızımız yüreklerimizi yakarken kadınlarımızın kendini güvende hissetmediğine dair paylaşımlarına her geçen dakika yenisinin eklendiğini görüyoruz.
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Sevgi adlı içerik üreticisi de Türkiye’de yaşadığı dönemde kendini güvende hissetmediğini dile getirenlerden oldu.
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Ve şu an İrlanda’da böyle bir durum yaşamadığını, iş çıkışı eve yürürken kulaklığını dahi çıkarma gereksinimi duymadığını anlattı.
İşte o anlar 👇
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