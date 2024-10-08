Semih Çelik’e Benzetilerek Kötü Yorumların Kurbanı Olan Genç İsyan Etti

Semih Çelik’in cani planına kurban giden Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Henüz 19 yaşında olan gencecik iki kızın başına gelenlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. @e_yagzi adlı TikTok hesabından Semih Çelik’e benzetildiğine dair paylaşım yapan genç de başına gelenlerle akıl tutulması yaşattı.