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Semih Çelik’e Benzetilerek Kötü Yorumların Kurbanı Olan Genç İsyan Etti

Semih Çelik’e Benzetilerek Kötü Yorumların Kurbanı Olan Genç İsyan Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 21:57

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Semih Çelik’in cani planına kurban giden Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Henüz 19 yaşında olan gencecik iki kızın başına gelenlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. @e_yagzi adlı TikTok hesabından Semih Çelik’e benzetildiğine dair paylaşım yapan genç de başına gelenlerle akıl tutulması yaşattı.

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Saç şekli ve yüz hatları sebebiyle Semih Çelik’e benzetildiğini söyleyen genç kötü yorumlar aldığını dile getirdi.

Saç şekli ve yüz hatları sebebiyle Semih Çelik’e benzetildiğini söyleyen genç kötü yorumlar aldığını dile getirdi.

Böyle bir benzetmenin yapılmış olması dahi kabul edilemezken gencin kız arkadaşına söylenenler kan dondurucuydu.

Böyle bir benzetmenin yapılmış olması dahi kabul edilemezken gencin kız arkadaşına söylenenler kan dondurucuydu.

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