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Günümüz Modası Şaşırtmaya Devam Ediyor: Led Crop Giyen Kadın Sosyal Medyanın Diline Düştü

Günümüz Modası Şaşırtmaya Devam Ediyor: Led Crop Giyen Kadın Sosyal Medyanın Diline Düştü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 00:26

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Her geçen gün yeni kıyafet tarzlarıyla karşı karşıyayız ancak içlerinden en şaşırtan parça ledli crop oldu. İpek kirpiklere led takıldığını geçtiğimiz aylarda görmüştük ancak crop versiyonunu görmemiştik.

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Metro istasyonunda bir kadın ledli crop ile çevresindekiler tarafından kayda alındı.

Metro istasyonunda bir kadın ledli crop ile çevresindekiler tarafından kayda alındı.

Bu kadarına gerek var mıydı diye sorgulatan crop modeline izleyicilerden yorum yağdı.

Bu kadarına gerek var mıydı diye sorgulatan crop modeline izleyicilerden yorum yağdı.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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