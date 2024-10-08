Günümüz Modası Şaşırtmaya Devam Ediyor: Led Crop Giyen Kadın Sosyal Medyanın Diline Düştü

Her geçen gün yeni kıyafet tarzlarıyla karşı karşıyayız ancak içlerinden en şaşırtan parça ledli crop oldu. İpek kirpiklere led takıldığını geçtiğimiz aylarda görmüştük ancak crop versiyonunu görmemiştik.
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Metro istasyonunda bir kadın ledli crop ile çevresindekiler tarafından kayda alındı.
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Bu kadarına gerek var mıydı diye sorgulatan crop modeline izleyicilerden yorum yağdı.
İşte o anlar 👇
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