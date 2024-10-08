Dinlenme Tesisine Yolu Düşen Herkesin En Az Bir Kere Yaşadığı O Anlar

Biliyorsunuz ki uzun yola çıkan insanlar mola vermeyi sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye ayrılır. Mola verenlerinse dinlenme tesisine adımlarını atar atmaz otomatik olarak düşündüğü şeyler olur. @edanurhanci adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı da bu düşünceleri derlediği paylaşımıyla beğenileri topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.