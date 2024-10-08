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Dinlenme Tesisine Yolu Düşen Herkesin En Az Bir Kere Yaşadığı O Anlar

Dinlenme Tesisine Yolu Düşen Herkesin En Az Bir Kere Yaşadığı O Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 16:26

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Biliyorsunuz ki uzun yola çıkan insanlar mola vermeyi sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye ayrılır. Mola verenlerinse dinlenme tesisine adımlarını atar atmaz otomatik olarak düşündüğü şeyler olur. @edanurhanci adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı da bu düşünceleri derlediği paylaşımıyla beğenileri topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bu düşünceler arasında ilk sırada yer alan tabii ki “Tuvalete girsem mi, girmesem mi?” ikilemiydi.

Bu düşünceler arasında ilk sırada yer alan tabii ki “Tuvalete girsem mi, girmesem mi?” ikilemiydi.

Ve olmazsa olmazlar arasında olan ‘gereksiz alışverişler’i de unutmamışlardı. Bir diğer tespitleri ise çalışanların nerede yaşadığına dair yaşanan o sorgu anıydı.

Ve olmazsa olmazlar arasında olan ‘gereksiz alışverişler’i de unutmamışlardı. Bir diğer tespitleri ise çalışanların nerede yaşadığına dair yaşanan o sorgu anıydı.

Peki ya sizler de böyle misiniz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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