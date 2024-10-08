Dinlenme Tesisine Yolu Düşen Herkesin En Az Bir Kere Yaşadığı O Anlar

Biliyorsunuz ki uzun yola çıkan insanlar mola vermeyi sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye ayrılır. Mola verenlerinse dinlenme tesisine adımlarını atar atmaz otomatik olarak düşündüğü şeyler olur. @edanurhanci adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı da bu düşünceleri derlediği paylaşımıyla beğenileri topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Bu düşünceler arasında ilk sırada yer alan tabii ki “Tuvalete girsem mi, girmesem mi?” ikilemiydi.
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Ve olmazsa olmazlar arasında olan ‘gereksiz alışverişler’i de unutmamışlardı. Bir diğer tespitleri ise çalışanların nerede yaşadığına dair yaşanan o sorgu anıydı.
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