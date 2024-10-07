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Fotoğrafını Çektiği Çocuğu Yeniden Ziyaret Ederek Hediyeler Veren Ediz Özcan Kalpleri Isıttı

Fotoğrafını Çektiği Çocuğu Yeniden Ziyaret Ederek Hediyeler Veren Ediz Özcan Kalpleri Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 12:36

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@edizozcan adlı Instagram hesabından aktif olarak paylaşımlar yapan Ediz Özcan’ı Nişantaşı’nda sokak fotoğrafçılığı yaptığı içerikleriyle tanıyoruz. Özcan şimdi de Diyarbakır’da ziyaret ettiği bir köyden paylaşımıyla gönülleri fethetti.

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Özcan, dünyalar tatlısı Eylül’ü geçtiğimiz günlerde bu videosu ile paylaşmıştı ve Eylül bakışlarıyla hepimizin hafızalarına kazınmıştı.

Özcan, dünyalar tatlısı Eylül’ü geçtiğimiz günlerde bu videosu ile paylaşmıştı ve Eylül bakışlarıyla hepimizin hafızalarına kazınmıştı.

Özcan şimdiyse aynı köyü yeniden ziyaret etti ve Eylül’e hediyeler götürdü. Tatlı kızın tüm masraflarını karşıladığını da söyleyen Özcan köydeki diğer çocukları da unutmamıştı.

Özcan şimdiyse aynı köyü yeniden ziyaret etti ve Eylül’e hediyeler götürdü. Tatlı kızın tüm masraflarını karşıladığını da söyleyen Özcan köydeki diğer çocukları da unutmamıştı.

İşte detaylar 👇

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