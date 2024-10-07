Fotoğrafını Çektiği Çocuğu Yeniden Ziyaret Ederek Hediyeler Veren Ediz Özcan Kalpleri Isıttı

@edizozcan adlı Instagram hesabından aktif olarak paylaşımlar yapan Ediz Özcan’ı Nişantaşı’nda sokak fotoğrafçılığı yaptığı içerikleriyle tanıyoruz. Özcan şimdi de Diyarbakır’da ziyaret ettiği bir köyden paylaşımıyla gönülleri fethetti.