İlk Kez Yamaç Paraşütü Yapan Kadının Kalkış Anındaki “Anne” Çığlıkları İzleyenleri Güldürdü

Yazın en popüler aktivitelerinden yamaç paraşütü herkesin cesaret edebileceği bir aktivite değil. Eşsiz bir manzara ve macera deneyimi sunsa da insan ister istemez korkabiliyor. @thezerrr adlı Instagram hesabından yamaç paraşütü yapanlarla video paylaşımları yapan yamaç paraşütü pilotunun son paylaşımına gelin birlikte bakalım.