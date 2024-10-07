İlk Kez Yamaç Paraşütü Yapan Kadının Kalkış Anındaki “Anne” Çığlıkları İzleyenleri Güldürdü

Yazın en popüler aktivitelerinden yamaç paraşütü herkesin cesaret edebileceği bir aktivite değil. Eşsiz bir manzara ve macera deneyimi sunsa da insan ister istemez korkabiliyor. @thezerrr adlı Instagram hesabından yamaç paraşütü yapanlarla video paylaşımları yapan yamaç paraşütü pilotunun son paylaşımına gelin birlikte bakalım.
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Yamaç paraşütü yapmaya karar veren kadın ilk saniyeden itibaren gergin anlar yaşamaya başlamıştı. Neyi nasıl yapacağı, acaba doğru mu yapacağı hakkında binbir türlü düşüncenin aklında döndüğü belliydi.
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Ardından kalkış için hazırlıklar başladı. Kadının çaresizce “Anne, anne” diye çığlık attığı korku dolu anlar izleyenleri güldürdü.
İşte o anlar 👇
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