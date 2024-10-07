Görüş Bildir
Haberler
Video
İyi İnsanlar İyi ki Var! Yolda Hasta Halde Bulduğu Köpeği Hayata Döndüren Hayvansever Gönülleri Fethetti

İyi İnsanlar İyi ki Var! Yolda Hasta Halde Bulduğu Köpeği Hayata Döndüren Hayvansever Gönülleri Fethetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 09:00

İçerik Devam Ediyor

@mertakkoek adlı Instagram hesabından evcil hayvanlarıyla içerikler üreten hayvansever iş adamı Mert Akkök yaptığı iyiliklerle hepimizin gönüllerini fethediyor. Biricik hayvan dostlarımızın imdadına yetişen Akkök’ün sokaktan kurtardığı dünyalar tatlısı köpeğiyle gelin birlikte tanışalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Adı artık Steve olan masum dostumuz, yolda hastalıklar içinde çaresizce beklerken Akkök ile karşılaşıyor.

Adı artık Steve olan masum dostumuz, yolda hastalıklar içinde çaresizce beklerken Akkök ile karşılaşıyor.

Hayvansever Akkök onu kucaklayıp hemen hastaneye götürdükten sonra tedaviler bitince evine getiriyor.

Hayvansever Akkök onu kucaklayıp hemen hastaneye götürdükten sonra tedaviler bitince evine getiriyor.

Steve artık sıcak yuvasında, yeni kardeşleriyle imkanların en iyisiyle yaşıyor. Akkök’ün yaptığı bu iyilik karşılığı olan türden değil. O yüzden iyi insanlar iyi ki var!

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
18
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın