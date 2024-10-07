İyi İnsanlar İyi ki Var! Yolda Hasta Halde Bulduğu Köpeği Hayata Döndüren Hayvansever Gönülleri Fethetti

@mertakkoek adlı Instagram hesabından evcil hayvanlarıyla içerikler üreten hayvansever iş adamı Mert Akkök yaptığı iyiliklerle hepimizin gönüllerini fethediyor. Biricik hayvan dostlarımızın imdadına yetişen Akkök’ün sokaktan kurtardığı dünyalar tatlısı köpeğiyle gelin birlikte tanışalım.
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Adı artık Steve olan masum dostumuz, yolda hastalıklar içinde çaresizce beklerken Akkök ile karşılaşıyor.
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Hayvansever Akkök onu kucaklayıp hemen hastaneye götürdükten sonra tedaviler bitince evine getiriyor.
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