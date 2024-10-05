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Evcil Böceklerinin Önce Yumurta Hallerini Ardından ise Son Hallerini Gösteren Adam Viral Oldu

Evcil Böceklerinin Önce Yumurta Hallerini Ardından ise Son Hallerini Gösteren Adam Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 12:53

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Hayvanlar aleminde böcekler pek de evde beslemeyi tercih ettiklerimizden değil. Ancak onların da seveni var. @insecthaus_adi adlı Instagram kullanıcısı da beslediği hayvanlarla tanınanlardan.

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Sık sık hayvanlarıyla ilgili içerikler üreten kullanıcı şimdiyse onların değişimine dair bir paylaşım yaptı.

Sık sık hayvanlarıyla ilgili içerikler üreten kullanıcı şimdiyse onların değişimine dair bir paylaşım yaptı.

Önce yumurtaları gösterdi ardından ise son hallerini gösterdi. O anlar oldukça ilgi çekiciydi.

Önce yumurtaları gösterdi ardından ise son hallerini gösterdi. O anlar oldukça ilgi çekiciydi.

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