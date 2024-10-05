Evcil Böceklerinin Önce Yumurta Hallerini Ardından ise Son Hallerini Gösteren Adam Viral Oldu

Hayvanlar aleminde böcekler pek de evde beslemeyi tercih ettiklerimizden değil. Ancak onların da seveni var. @insecthaus_adi adlı Instagram kullanıcısı da beslediği hayvanlarla tanınanlardan.
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Sık sık hayvanlarıyla ilgili içerikler üreten kullanıcı şimdiyse onların değişimine dair bir paylaşım yaptı.
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Önce yumurtaları gösterdi ardından ise son hallerini gösterdi. O anlar oldukça ilgi çekiciydi.
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İzlerken gerildim ne yalan söyleyeyim