İspanya’da Ters Ananas ile Markette Hayatının Aşkını Bulma Şansı Yakalayanlar

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Bu kısmet arama hali akşam 19.00 ile 20.00 arasında gerçekleşiyordu. Ananası sepete ters koyduktan sonra etrafı süzüp, beğendiğiniz kişinin ananasınızı görmesini sağlıyorsunuz.
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Tekrar aynı kişiyle karşılaştığınızda onun da sepetinde ananas varsa oldu bu iş. İkinci adım olarak karşı taraf gelip market arabanıza çarpıyor ve tanışma başlıyor.
İşte o anlar 👇
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