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İspanya’da Ters Ananas ile Markette Hayatının Aşkını Bulma Şansı Yakalayanlar

İspanya’da Ters Ananas ile Markette Hayatının Aşkını Bulma Şansı Yakalayanlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 11:22

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@seraygurell adlı Instagram kullanıcısı İspanya’da flörtleşmeye dair yaptığı bir paylaşımıyla izleyenleri şaşırttı. Kısmet arayanların markete giderek sepetlerine ananası ters bir şekilde koyduğunu, böylelikle sonuca ulaştıklarını anlattı.

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Bu kısmet arama hali akşam 19.00 ile 20.00 arasında gerçekleşiyordu. Ananası sepete ters koyduktan sonra etrafı süzüp, beğendiğiniz kişinin ananasınızı görmesini sağlıyorsunuz.

Bu kısmet arama hali akşam 19.00 ile 20.00 arasında gerçekleşiyordu. Ananası sepete ters koyduktan sonra etrafı süzüp, beğendiğiniz kişinin ananasınızı görmesini sağlıyorsunuz.

Tekrar aynı kişiyle karşılaştığınızda onun da sepetinde ananas varsa oldu bu iş. İkinci adım olarak karşı taraf gelip market arabanıza çarpıyor ve tanışma başlıyor.

Tekrar aynı kişiyle karşılaştığınızda onun da sepetinde ananas varsa oldu bu iş. İkinci adım olarak karşı taraf gelip market arabanıza çarpıyor ve tanışma başlıyor.

İşte o anlar 👇

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