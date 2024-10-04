Yeni Doğan Kızıyla Aşk Yaşayan Babaya Kızından Unutulmayacak Bir Sürpriz

Yeni doğan bebekler gelişimleri süresince biraz sık kusabiliyorlar. Bir baba da dünyalar tatlısı kızıyla tatlı tatlı vakit geçirirken başına hiç tahmin etmediği bir olay gelmesiyle talihsizliğin kralını yaşadı.
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Baba kızıyla oynarken belki de bir buse konduracağını düşünerek kızını yanağına yaklaştırdı.
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Ve tam o anda tatlı bebiş kusmasın mı… Sizin başınıza da benzer durumlar geldiyse yorumlarda buluşalım.
İşte o anlar 👇
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midesi dolu çocuğu öyle sallamaması gerektiğini öğrenmiştir işte bunlar hep tecrübe :D