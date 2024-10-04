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Yeni Doğan Kızıyla Aşk Yaşayan Babaya Kızından Unutulmayacak Bir Sürpriz

Yeni Doğan Kızıyla Aşk Yaşayan Babaya Kızından Unutulmayacak Bir Sürpriz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 16:03

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Yeni doğan bebekler gelişimleri süresince biraz sık kusabiliyorlar. Bir baba da dünyalar tatlısı kızıyla tatlı tatlı vakit geçirirken başına hiç tahmin etmediği bir olay gelmesiyle talihsizliğin kralını yaşadı.

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Baba kızıyla oynarken belki de bir buse konduracağını düşünerek kızını yanağına yaklaştırdı.

Baba kızıyla oynarken belki de bir buse konduracağını düşünerek kızını yanağına yaklaştırdı.

Ve tam o anda tatlı bebiş kusmasın mı… Sizin başınıza da benzer durumlar geldiyse yorumlarda buluşalım.

Ve tam o anda tatlı bebiş kusmasın mı… Sizin başınıza da benzer durumlar geldiyse yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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mls

midesi dolu çocuğu öyle sallamaması gerektiğini öğrenmiştir işte bunlar hep tecrübe :D