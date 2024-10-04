Adını Feriha Koydum Dizisinin Hande Karakterinden Daha Çok Hande Olan Genç Yetenek

@ahmethakankeless adlı TikTok hesabından Adını Feriha Koydum dizisinin Hande karakterini taklit ettiği içerikleriyle popüler hale gelen kullanıcı, bu seriye bir video daha ekledi. Dizinin hafızalara kazınan karakterlerinden Hande’yi bilirsiniz.
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Hande karakterinin ne kadar ukala ve tiki davranışları olduğunu da hatırlarsınız.
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İşte Ahmet Hakan da Hande’yi öylesine iyi bir oyunculukla oynuyor ki, hayret etmemek elde değil.
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