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Adını Feriha Koydum Dizisinin Hande Karakterinden Daha Çok Hande Olan Genç Yetenek

Adını Feriha Koydum Dizisinin Hande Karakterinden Daha Çok Hande Olan Genç Yetenek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 14:06

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@ahmethakankeless adlı TikTok hesabından Adını Feriha Koydum dizisinin Hande karakterini taklit ettiği içerikleriyle popüler hale gelen kullanıcı, bu seriye bir video daha ekledi. Dizinin hafızalara kazınan karakterlerinden Hande’yi bilirsiniz.

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Hande karakterinin ne kadar ukala ve tiki davranışları olduğunu da hatırlarsınız.

Hande karakterinin ne kadar ukala ve tiki davranışları olduğunu da hatırlarsınız.

İşte Ahmet Hakan da Hande’yi öylesine iyi bir oyunculukla oynuyor ki, hayret etmemek elde değil.

İşte Ahmet Hakan da Hande’yi öylesine iyi bir oyunculukla oynuyor ki, hayret etmemek elde değil.

İşte detaylar 👇

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