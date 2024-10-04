Birinci Yaş Gününü Kutlayan Tatlı Bebeğin Dertli Hali Sosyal Medyada Viral Oldu

Aslında doğum günleri çocukların en heyecanlandıkları günlerdendir. Pasta alınması, mum üflenmesi onlar için tahmin edemediğimiz duygular hissettiriyor. Tabii genelleme yapmak da çok doğru değil. Çünkü tatlı bir kızın birinci yaş doğum günündeki hali pek de mutlu gibi değil.
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Ailesi tatlı kız adına heyecanlı heyecanlı doğum günü şarkısı söyleyerek gelirken kendisi için adeta dertler derya olmuş gibiydi.
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Onlara karşı boş boş bakan bebek hepimizi güldürdü.
İşte o anlar 👇
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Daha şimdiden başlamış. 🙂 Yaşlandık akû bakışı bu.