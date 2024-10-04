Birinci Yaş Gününü Kutlayan Tatlı Bebeğin Dertli Hali Sosyal Medyada Viral Oldu

Aslında doğum günleri çocukların en heyecanlandıkları günlerdendir. Pasta alınması, mum üflenmesi onlar için tahmin edemediğimiz duygular hissettiriyor. Tabii genelleme yapmak da çok doğru değil. Çünkü tatlı bir kızın birinci yaş doğum günündeki hali pek de mutlu gibi değil.