İstanbul Küçükçekmece’de Yer Alan Harabe Haldeki Evin 10 Bin TL Kirası Akıl Tutulması Yaşattı

Her geçen gün kiraların daha da arttığını görüyoruz. İlanlarda gezerken sizlerin de muhakkak “Bu ev bu kadar eder mi” sorgusunu yaşadığı örnekler olmuştur. İşte yine bu tip bir örnekle karşınızdayız.
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İstanbul Küçükçekmece’de yer alan bu evi gezmeye giden bir içerik üreticisi detaylı bir video çekmişti.
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Ev sahibine göre evin ufak tefek tadilatlara ihtiyacı vardı ancak durumun ne kadar vahim olduğu ortadaydı.
İşte detaylar 👇
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