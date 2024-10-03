Tropik Anato Meyvesinin Canlı Boyasıyla Ruj ve Oje Yapan Tanzanyalı Adam Beğenileri Topladı

@alp_alper_ adlı Instagram sayfasından içerikler üreten fotoğrafçı Alp Alper, Tanzanya seyahatinden bir kesit paylaştı. Tropik bir meyve olan ‘Anato’nun canlı boyasına dair olan bu kesit hepimize tebessüm ettirdi.
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Meyvenin içindeki tohum gibi şeyler ufalandığında kıpkırmızı bir renk elde ediliyordu.
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Tanzanyalı adam da meyveyi tanıtırken durur mu? Hemen uygulamalı şekilde kullanışını gösterdi.
İşte o anlar 👇
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