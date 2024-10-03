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Tropik Anato Meyvesinin Canlı Boyasıyla Ruj ve Oje Yapan Tanzanyalı Adam Beğenileri Topladı

Tropik Anato Meyvesinin Canlı Boyasıyla Ruj ve Oje Yapan Tanzanyalı Adam Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 23:52

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@alp_alper_ adlı Instagram sayfasından içerikler üreten fotoğrafçı Alp Alper, Tanzanya seyahatinden bir kesit paylaştı. Tropik bir meyve olan ‘Anato’nun canlı boyasına dair olan bu kesit hepimize tebessüm ettirdi.

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Meyvenin içindeki tohum gibi şeyler ufalandığında kıpkırmızı bir renk elde ediliyordu.

Meyvenin içindeki tohum gibi şeyler ufalandığında kıpkırmızı bir renk elde ediliyordu.

Tanzanyalı adam da meyveyi tanıtırken durur mu? Hemen uygulamalı şekilde kullanışını gösterdi.

Tanzanyalı adam da meyveyi tanıtırken durur mu? Hemen uygulamalı şekilde kullanışını gösterdi.

İşte o anlar 👇

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