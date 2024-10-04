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Kırlangıç Bitkisinin Göz Derecesini Düşürdüğü İddia Edildi: “Biraz Göz Yakıyor ama Şifa Olsun”

Kırlangıç Bitkisinin Göz Derecesini Düşürdüğü İddia Edildi: “Biraz Göz Yakıyor ama Şifa Olsun”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 12:38

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@zemine_salik adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, kırlangıç bitkisinin göz derecesini düşürdüğü iddiasını deneyimlemek için ‘Kırlangıç dede’ye gittiği anları paylaştı. Anlatılanlara göre bitkiyi ilk keşfeden kişi olduğu için ‘Kırlangıç dede’ denildiğini de aktardı.

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Kadın, bitkiden elde edilen damlanın göz derecesini bir derece düşürmesi için haftada üç kere damlatılması gerektiğini söyledi.

Kadın, bitkiden elde edilen damlanın göz derecesini bir derece düşürmesi için haftada üç kere damlatılması gerektiğini söyledi.

Göze damlatılınca yakan bu bitki hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Göze damlatılınca yakan bu bitki hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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