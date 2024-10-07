Kedilerinin Yeteneklerini Anlatan Hayvansever “Annem Misafirlere Beni Anlatıyor” Dedirtti

@kadirballci adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı sık sık kedileriyle paylaşımlar yapıyor. Tekir cinsi kedileri olan sosyal medya kullanıcısı her paylaşımıyla beğenileri toplamayı başarıyor.
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Sosyal medya kullanıcısının bir kedisi düz duvara tırmanıp tekirliğin hakkını verirken diğeri de en az onun kadar yetenekli.
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Çünkü o da tünel oyuncağından atlamaya tam anlamıyla bayılıyor.
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