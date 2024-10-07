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Kedilerinin Yeteneklerini Anlatan Hayvansever “Annem Misafirlere Beni Anlatıyor” Dedirtti

Kedilerinin Yeteneklerini Anlatan Hayvansever “Annem Misafirlere Beni Anlatıyor” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 14:56

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@kadirballci adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı sık sık kedileriyle paylaşımlar yapıyor. Tekir cinsi kedileri olan sosyal medya kullanıcısı her paylaşımıyla beğenileri toplamayı başarıyor.

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Sosyal medya kullanıcısının bir kedisi düz duvara tırmanıp tekirliğin hakkını verirken diğeri de en az onun kadar yetenekli.

Sosyal medya kullanıcısının bir kedisi düz duvara tırmanıp tekirliğin hakkını verirken diğeri de en az onun kadar yetenekli.

Çünkü o da tünel oyuncağından atlamaya tam anlamıyla bayılıyor.

Çünkü o da tünel oyuncağından atlamaya tam anlamıyla bayılıyor.

İşte detaylar 👇

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