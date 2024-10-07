Engelli Asansörünü TikTok’ta Etkileşim Alabilmek İçin Bozan Çocuklara Tepki Yağıyor

Sosyal medya öyle bir mecra haline geldi ki; kimi kullanıcıların etkileşim alabilmek için, onların tabiriyle ‘cool, asi, korkusuz’ görünebilmek için saçma hareketler yaptığını görüyoruz. Bir arkadaş grubu da paylaşımlarıyla tepkilerin odağı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arkadaş grubu, iddialara göre engelliler için yapılan metro asansöründeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve içlerinden ikisi asansör hareket ettiği esnada kapıyı açmaya çalışarak arıza vermesine sebep oldular.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın