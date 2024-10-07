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Engelli Asansörünü TikTok’ta Etkileşim Alabilmek İçin Bozan Çocuklara Tepki Yağıyor

Engelli Asansörünü TikTok’ta Etkileşim Alabilmek İçin Bozan Çocuklara Tepki Yağıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 13:27

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Sosyal medya öyle bir mecra haline geldi ki; kimi kullanıcıların etkileşim alabilmek için, onların tabiriyle ‘cool, asi, korkusuz’ görünebilmek için saçma hareketler yaptığını görüyoruz. Bir arkadaş grubu da paylaşımlarıyla tepkilerin odağı oldu.

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Arkadaş grubu, iddialara göre engelliler için yapılan metro asansöründeydi.

Arkadaş grubu, iddialara göre engelliler için yapılan metro asansöründeydi.

Ve içlerinden ikisi asansör hareket ettiği esnada kapıyı açmaya çalışarak arıza vermesine sebep oldular.

Ve içlerinden ikisi asansör hareket ettiği esnada kapıyı açmaya çalışarak arıza vermesine sebep oldular.

Bunu yaptıktan sonra kameraya poz kesmeleri ise akıl tutulması yaşattı…

İşte o anlar 👇

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