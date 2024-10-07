Engelli Asansörünü TikTok’ta Etkileşim Alabilmek İçin Bozan Çocuklara Tepki Yağıyor

Sosyal medya öyle bir mecra haline geldi ki; kimi kullanıcıların etkileşim alabilmek için, onların tabiriyle ‘cool, asi, korkusuz’ görünebilmek için saçma hareketler yaptığını görüyoruz. Bir arkadaş grubu da paylaşımlarıyla tepkilerin odağı oldu.