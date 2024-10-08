Almanya’da Domatesin 150 TL Olduğunu Söyleyen Gurbetçi Sosyal Medyada Tepki Topladı

Almanya’da yaşayan kimi gurbetçilerin, Türkiye ile kıyas yapmaları, aslında Türkiye’nin daha uygun fiyatlı olduğuna ikna etme çabaları ve Almanya’da geçimin zor olduğuna dair konuşmaları bitmiyor. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları da tepkileri esirgemiyor.
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Bir kadın da Türkiye seyahatinden sonra Almanya’ya dönünce domates fiyatlarını kıyasladığı bir paylaşım yaptı.
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Türkiye’de kilosunu 50 TL’ye aldığı domatesin Almanya’da 150 TL olduğunu iddia etti.
İşte o anlar 👇
Tepkiler de bu yönde oldu. 👇
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