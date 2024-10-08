Almanya’da Domatesin 150 TL Olduğunu Söyleyen Gurbetçi Sosyal Medyada Tepki Topladı

Almanya’da yaşayan kimi gurbetçilerin, Türkiye ile kıyas yapmaları, aslında Türkiye’nin daha uygun fiyatlı olduğuna ikna etme çabaları ve Almanya’da geçimin zor olduğuna dair konuşmaları bitmiyor. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları da tepkileri esirgemiyor.