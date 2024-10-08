Geri Dönüşüm İadesiyle Neler Alabildiğini Paylaşan Hollandalı Gurbetçi 15 Euro’ya Alışveriş Yaptı

Biliyorsunuz ki bazı ülkelerde geri dönüşüme verilen önemin yeri ayrı. Vatandaşlar da geri dönüşümü destekleyebilmek adına atıklarını biriktiriyor ve geri dönüşüm iade ücretlerini alıyor. Kimisi yüklü alışverişlerde indirim olarak kullanmayı tercih ederken kimisi direkt iadeleriyle alışveriş yapıyor.