Geri Dönüşüm İadesiyle Neler Alabildiğini Paylaşan Hollandalı Gurbetçi 15 Euro’ya Alışveriş Yaptı

Biliyorsunuz ki bazı ülkelerde geri dönüşüme verilen önemin yeri ayrı. Vatandaşlar da geri dönüşümü destekleyebilmek adına atıklarını biriktiriyor ve geri dönüşüm iade ücretlerini alıyor. Kimisi yüklü alışverişlerde indirim olarak kullanmayı tercih ederken kimisi direkt iadeleriyle alışveriş yapıyor.
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@berfintudorache adlı Instagram hesabından iadesiyle neler alabileceğini paylaşan Hollanda’da yaşayan kadın da kısa sürede rağbet gördü.
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Kadın evin birkaç ihtiyacını almıştı ve alışverişi 15 Euro tuttu. İade ile aynı ücret olduğu için ekstra bir ödeme yapmadı. İzleyicilerin dikkatiniyse fiyatlar çekti.
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