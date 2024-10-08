Görüş Bildir
Haberler
Video
Geri Dönüşüm İadesiyle Neler Alabildiğini Paylaşan Hollandalı Gurbetçi 15 Euro’ya Alışveriş Yaptı

Geri Dönüşüm İadesiyle Neler Alabildiğini Paylaşan Hollandalı Gurbetçi 15 Euro’ya Alışveriş Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 18:00

İçerik Devam Ediyor

Biliyorsunuz ki bazı ülkelerde geri dönüşüme verilen önemin yeri ayrı. Vatandaşlar da geri dönüşümü destekleyebilmek adına atıklarını biriktiriyor ve geri dönüşüm iade ücretlerini alıyor. Kimisi yüklü alışverişlerde indirim olarak kullanmayı tercih ederken kimisi direkt iadeleriyle alışveriş yapıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

@berfintudorache adlı Instagram hesabından iadesiyle neler alabileceğini paylaşan Hollanda’da yaşayan kadın da kısa sürede rağbet gördü.

@berfintudorache adlı Instagram hesabından iadesiyle neler alabileceğini paylaşan Hollanda’da yaşayan kadın da kısa sürede rağbet gördü.

Kadın evin birkaç ihtiyacını almıştı ve alışverişi 15 Euro tuttu. İade ile aynı ücret olduğu için ekstra bir ödeme yapmadı. İzleyicilerin dikkatiniyse fiyatlar çekti.

Kadın evin birkaç ihtiyacını almıştı ve alışverişi 15 Euro tuttu. İade ile aynı ücret olduğu için ekstra bir ödeme yapmadı. İzleyicilerin dikkatiniyse fiyatlar çekti.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın