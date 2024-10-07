Ağaçtan Düşen Cevizler Kavgaya Sebep Oldu: İş Makinesini Komşularının Üzerine Sürdü

İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir tartışma yaşandı. Bir araç sahibi ağaçtan düşen cevizin aracına hasar vermesi sonucu, ağacın sahibiyle anlaşmazlık yaşadı ve olay kısa sürece alevlenerek kavgaya dönüştü. O anları mahalle sakinleri anbean kayda aldı.

Kaynak: DHA