Ağaçtan Düşen Cevizler Kavgaya Sebep Oldu: İş Makinesini Komşularının Üzerine Sürdü
Ağaçtan Düşen Cevizler Kavgaya Sebep Oldu: İş Makinesini Komşularının Üzerine Sürdü
İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir tartışma yaşandı. Bir araç sahibi ağaçtan düşen cevizin aracına hasar vermesi sonucu, ağacın sahibiyle anlaşmazlık yaşadı ve olay kısa sürece alevlenerek kavgaya dönüştü. O anları mahalle sakinleri anbean kayda aldı.
Kaynak: DHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadın, çocuk demeksizin herkesin birbirine saldırdığı kavgada 20 kişi yaralandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taraflardan biri hırsını alamayıp kalabalığa doğru iş makinesi sürdü. Vatandaşlar ezilmekten kurtulsa da kavga etmekten vazgeçmedi.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Cevize iş makinesi normal bence