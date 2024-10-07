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Ağaçtan Düşen Cevizler Kavgaya Sebep Oldu: İş Makinesini Komşularının Üzerine Sürdü

Ağaçtan Düşen Cevizler Kavgaya Sebep Oldu: İş Makinesini Komşularının Üzerine Sürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 12:00

İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir tartışma yaşandı. Bir araç sahibi ağaçtan düşen cevizin aracına hasar vermesi sonucu, ağacın sahibiyle anlaşmazlık yaşadı ve olay kısa sürece alevlenerek kavgaya dönüştü. O anları mahalle sakinleri anbean kayda aldı.

Kaynak: DHA

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Kadın, çocuk demeksizin herkesin birbirine saldırdığı kavgada 20 kişi yaralandı.

Kadın, çocuk demeksizin herkesin birbirine saldırdığı kavgada 20 kişi yaralandı.

Taraflardan biri hırsını alamayıp kalabalığa doğru iş makinesi sürdü. Vatandaşlar ezilmekten kurtulsa da kavga etmekten vazgeçmedi.

Taraflardan biri hırsını alamayıp kalabalığa doğru iş makinesi sürdü. Vatandaşlar ezilmekten kurtulsa da kavga etmekten vazgeçmedi.

Ek olarak iş makinesi park halindeki araçlara da zarar verdi.

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Muhammed Göktaş

Cevize iş makinesi normal bence