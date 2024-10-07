Narin Güran'ın 14 Kuzeni İçin Özel Ekip Kuruldu: "Kaygı ve Korku Tespit Edildi"

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti sonrası, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Tavşantepe köyündeki 50'ye yakın çocuk için özel ekip kurdu. Narin'in 14 kuzenin de bulunduğu çocuklarda aşırı kaygı ve korku tespit edildi. Çocuklar için çalışma başlatıldı.