Narin Güran'ın 14 Kuzeni İçin Özel Ekip Kuruldu: "Kaygı ve Korku Tespit Edildi"
Narin Güran'ın 14 Kuzeni İçin Özel Ekip Kuruldu: "Kaygı ve Korku Tespit Edildi"
Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti sonrası, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Tavşantepe köyündeki 50'ye yakın çocuk için özel ekip kurdu. Narin'in 14 kuzenin de bulunduğu çocuklarda aşırı kaygı ve korku tespit edildi. Çocuklar için çalışma başlatıldı.
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Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra köye 3 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde gömülü halde bulunmuştu.
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Cinayetle ilgili şu ana kadar 12 kişi tutuklandı ancak halen somut bir itiraf alınabilmiş değil.
Narin Güran cinayeti sonrası, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Tavşantepe köyündeki 50'ye yakın çocuk için özel ekip kurdu. Psikologlar ve psikolojik danışmanların görev aldığı uzman ekip, ilk olarak Narin'in 18 yaş altı 14 kuzeni ile görüştü.
Özellikle yaşları küçük kuzenlerle ilgili dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı. Çocuklarda korku ve kaygı durumunun hakim olduğunu tespit eden uzmanlar, bazı çocukların "toplumsal baskılardan eğitimlerine devam edemediklerini" belirledi.
Ekibin köydeki çalışmaları devam ederken, daha kapsamlı çalışmaların, soruşturmanın tamamlanmasının hemen ardından başlayacağı belirtildi.
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