Almanya Sokaklarında Boyunlarında Tasmayla Havlayarak Gezdiler

Daha kötü ne olabilir ki diye düşünürken her geçen gün akıl tutulması yaşatacak bir başka olay yaşanıyor. Şimdiyse görüntüler Almanya’dan. Boyunlarında tasmayla gezen ikili için bakalım sizler neler düşüneceksiniz?
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Köpek rolüne bürünen ikili, tasmaları arkadaşlarına emanet ederek havlaya havlaya gezdi.
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O anlar çevredekiler tarafından anbean kaydedilirken “Gerileyen bir ülke olan Almanya…” yorumları geldi.
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