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Almanya Sokaklarında Boyunlarında Tasmayla Havlayarak Gezdiler

Almanya Sokaklarında Boyunlarında Tasmayla Havlayarak Gezdiler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 20:35

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Daha kötü ne olabilir ki diye düşünürken her geçen gün akıl tutulması yaşatacak bir başka olay yaşanıyor. Şimdiyse görüntüler Almanya’dan. Boyunlarında tasmayla gezen ikili için bakalım sizler neler düşüneceksiniz?

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Köpek rolüne bürünen ikili, tasmaları arkadaşlarına emanet ederek havlaya havlaya gezdi.

Köpek rolüne bürünen ikili, tasmaları arkadaşlarına emanet ederek havlaya havlaya gezdi.

O anlar çevredekiler tarafından anbean kaydedilirken “Gerileyen bir ülke olan Almanya…” yorumları geldi.

O anlar çevredekiler tarafından anbean kaydedilirken “Gerileyen bir ülke olan Almanya…” yorumları geldi.

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