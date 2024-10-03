Gerek Var Mıydı? Uzak Doğu Gezisinde Canlı Canlı Ahtapot Yiyen Türk Gezgin

@mertaktastravel adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin, Güney Kore seyahatinde canlı ahtapot yediği bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Biliyorsunuz ki Uzak Doğu lezzetleri pek de bizim yemek kültürümüze göre değil.
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Canlı ahtapotu gören gezgin de ilk başta nasıl yiyeceğini düşünse de sonrasında ahtapotun tadına baktı.
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Ahtapotun o hareket eden haline rağmen sizler de tadına bakar mıydınız? Yorumlarda buluşalım.
İşte o anlar 👇
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