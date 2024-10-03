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Gerek Var Mıydı? Uzak Doğu Gezisinde Canlı Canlı Ahtapot Yiyen Türk Gezgin

Gerek Var Mıydı? Uzak Doğu Gezisinde Canlı Canlı Ahtapot Yiyen Türk Gezgin

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 23:39

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@mertaktastravel adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin, Güney Kore seyahatinde canlı ahtapot yediği bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Biliyorsunuz ki Uzak Doğu lezzetleri pek de bizim yemek kültürümüze göre değil.

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Canlı ahtapotu gören gezgin de ilk başta nasıl yiyeceğini düşünse de sonrasında ahtapotun tadına baktı.

Canlı ahtapotu gören gezgin de ilk başta nasıl yiyeceğini düşünse de sonrasında ahtapotun tadına baktı.

Ahtapotun o hareket eden haline rağmen sizler de tadına bakar mıydınız? Yorumlarda buluşalım.

Ahtapotun o hareket eden haline rağmen sizler de tadına bakar mıydınız? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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