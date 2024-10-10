Polis Var mı Diye Sorduğu Motorcu “Ben de Polisim” Diye Şaka Yapınca Kısa Süreli Korku Yaşadı

@godzillamotovlog59 adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir motor sürücüsü trafikte yaşadığı komik anları paylaşmasıyla viral oldu. Gelin neler olmuş birlikte bakalım.
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Kendisi dururken yanına gelen bir ehliyetsiz bir motorcu ilerde polis olup olmadığını sormak istemişti.
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Bu soruyu fırsat bilen içerik üreticisi, soruyu soran motorcuya giderek polis olduğuna dair şaka yapınca güldüren anlar yaşandı.
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