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Polis Var mı Diye Sorduğu Motorcu “Ben de Polisim” Diye Şaka Yapınca Kısa Süreli Korku Yaşadı

Polis Var mı Diye Sorduğu Motorcu “Ben de Polisim” Diye Şaka Yapınca Kısa Süreli Korku Yaşadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 20:55

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@godzillamotovlog59 adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir motor sürücüsü trafikte yaşadığı komik anları paylaşmasıyla viral oldu. Gelin neler olmuş birlikte bakalım.

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Kendisi dururken yanına gelen bir ehliyetsiz bir motorcu ilerde polis olup olmadığını sormak istemişti.

Kendisi dururken yanına gelen bir ehliyetsiz bir motorcu ilerde polis olup olmadığını sormak istemişti.

Bu soruyu fırsat bilen içerik üreticisi, soruyu soran motorcuya giderek polis olduğuna dair şaka yapınca güldüren anlar yaşandı.

Bu soruyu fırsat bilen içerik üreticisi, soruyu soran motorcuya giderek polis olduğuna dair şaka yapınca güldüren anlar yaşandı.

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