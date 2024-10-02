Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 17:03

Zamanın akışı insanlığın tarihi ve kültürel mirasını şekillendirir. Bugün geçmişten günümüze kadar büyük değişimlere uğramış 15 tarihi yerin etkileyici fotoğraflarını inceleyeceğiz. İşte her biri farklı dönemlere ve uygarlıklara tanıklık eden yerler...

Kaynak

Kaynak

Geçen haftaki fotoğraflara bakmadan geçmeyin👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Taxila, Pakistan

1. Taxila, Pakistan

2. Beytüllahim, Filistin

2. Beytüllahim, Filistin

3. Ninova, Irak

3. Ninova, Irak

4. Mari, Suriye

4. Mari, Suriye

5. Lastik, Lübnan

5. Lastik, Lübnan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Babil, Irak

6. Babil, Irak

7. Bağdat, Irak

7. Bağdat, Irak

8. Giza, Mısır

8. Giza, Mısır

9. Nubia, Sudan

9. Nubia, Sudan

10. Atina, Yunanistan

10. Atina, Yunanistan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Güney Kore, Seul

11. Güney Kore, Seul

12. Singapur

12. Singapur

13. Sidney

13. Sidney

14. Manhattan, 1873 ve şimdi

14. Manhattan, 1873 ve şimdi

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

15. 1822'de ve günümüzde Bangkok manzarası

15. 1822'de ve günümüzde Bangkok manzarası

👇

👇

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın