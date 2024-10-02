Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
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1. Taxila, Pakistan
2. Beytüllahim, Filistin
3. Ninova, Irak
4. Mari, Suriye
5. Lastik, Lübnan
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6. Babil, Irak
7. Bağdat, Irak
8. Giza, Mısır
9. Nubia, Sudan
10. Atina, Yunanistan
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11. Güney Kore, Seul
12. Singapur
13. Sidney
14. Manhattan, 1873 ve şimdi
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15. 1822'de ve günümüzde Bangkok manzarası
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