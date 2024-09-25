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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 16:21

Zamanın akışı, bazı yerlerin ve mekanların kaderini köklü bir şekilde değiştirmiştir. Geçmişteki halleriyle günümüzdeki görünümleri arasında büyük farklar olan bu 15 yer ve mekan yıllar içerisinde geçirdiği dönüşümlerle bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Bazı mekanlar restorasyon gördü bazıları ise eski haliyle bırakıldı. Gelin bu 15 yer ve mekanın öncesi ve sonrası hallerine birlikte göz atalım 👇

Geçen haftaki fotoğraflara bakmadan geçmeyin👇

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1. 1838'de Chicago ve şimdi

1. 1838'de Chicago ve şimdi

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2. 1964'te Dubai ve şimdi

2. 1964'te Dubai ve şimdi

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3. 1920'lerde ve günümüzde Bakü'deki Neftçiler Caddesi

3. 1920'lerde ve günümüzde Bakü'deki Neftçiler Caddesi
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4. 1937'de Buenos Aires'teki Avenida Nueve de Julio ve şimdi

4. 1937'de Buenos Aires'teki Avenida Nueve de Julio ve şimdi

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5. 19. yüzyılda ve günümüzde Moskova Nehri

5. 19. yüzyılda ve günümüzde Moskova Nehri

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6. Topkapı Sarayı’nın avlusunda yer alan Aya İrini eski ve şimdilerdeki hali

6. Topkapı Sarayı’nın avlusunda yer alan Aya İrini eski ve şimdilerdeki hali

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7. Babil öncesi ve sonrası.

7. Babil öncesi ve sonrası.

8. 1854 ve 2014 yılında Bukoleon Sarayı. Bizans sahil sarayı olarak inşa edilen yapının kalıntıları Fatih Çatladıkapı'da yer alıyor.

8. 1854 ve 2014 yılında Bukoleon Sarayı. Bizans sahil sarayı olarak inşa edilen yapının kalıntıları Fatih Çatladıkapı'da yer alıyor.

9. Aydın Geyre'de yer alan Aphrodisias Antik Kenti'nin Stadyum'u kazılmadan öncesi ve sonrası.

9. Aydın Geyre'de yer alan Aphrodisias Antik Kenti'nin Stadyum'u kazılmadan öncesi ve sonrası.
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10. Ayasofya'dan günümüz Ayasofya'sına doğru oluşturulan zaman şeridi

10. Ayasofya'dan günümüz Ayasofya'sına doğru oluşturulan zaman şeridi

11. Telgraf binası yani Telgrafhâne-i Âmire öncesi ve sonrası

11. Telgraf binası yani Telgrafhâne-i Âmire öncesi ve sonrası

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12. Magnesia Antik Kenti'nin kazı öncesi ve sonrası Aydın

12. Magnesia Antik Kenti'nin kazı öncesi ve sonrası Aydın

13. Teotihuacan antik kenti Meksika.

13. Teotihuacan antik kenti Meksika.
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14. Göbeklitepe kazı yapılmadan önceki ve sonraki hali

14. Göbeklitepe kazı yapılmadan önceki ve sonraki hali

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15. İzmir Efes Antik Kenti kazı öncesi ve sonrası

15. İzmir Efes Antik Kenti kazı öncesi ve sonrası

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