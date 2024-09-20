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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 11:43

Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini hepimiz biliyoruz, ama bazı yerler tarih boyunca geçirdiği dönüşümlerle gözlerimizi kamaştırıyor. İşte, geçmişteki haliyle günümüzdeki hali arasında büyük farklar barındıran 15 yerin fotoğrafları.

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1. Giza'nın Büyük Sfenksi – Mısır 1878'ler

1. Giza'nın Büyük Sfenksi – Mısır 1878'ler

2012

2012

2. Eyfel Kulesi'nin 1887'den 1889'a kadar inşası

2. Eyfel Kulesi'nin 1887'den 1889'a kadar inşası

Günümüzde Eyfel Kulesi

Günümüzde Eyfel Kulesi

3. Özgürlük Heykeli'nin İnşası

3. Özgürlük Heykeli'nin İnşası
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2007

2007

4. Kurtarıcı İsa heykelinin inşası, 1922-1931

4. Kurtarıcı İsa heykelinin inşası, 1922-1931

Arkaplanda Ay'ın yer aldığı 'Kurtarıcı İsa'

Arkaplanda Ay'ın yer aldığı 'Kurtarıcı İsa'

5. Guatemala - 1882'de bitki örtüsü temizlendikten sonra çekilen Tikal

5. Guatemala - 1882'de bitki örtüsü temizlendikten sonra çekilen Tikal

Kış gündönümü kutlamaları sırasında ana meydan, 2010

Kış gündönümü kutlamaları sırasında ana meydan, 2010
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6. ABD- Mount Rushmore'un İnşası, 1927 – 1941

6. ABD- Mount Rushmore'un İnşası, 1927 – 1941

2017'de Rushmore Dağı

2017'de Rushmore Dağı

7. Sidney Opera Binası inşaatı, 1965 yılları

7. Sidney Opera Binası inşaatı, 1965 yılları

2018'de Sidney Opera Binası

2018'de Sidney Opera Binası

8. İspanya - 1905'te Sagrada Familia

8. İspanya - 1905'te Sagrada Familia
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2021'de Sagrada Familia'nın dış ve iç kısmı

2021'de Sagrada Familia'nın dış ve iç kısmı

9. 1907'de Çin Seddi

9. 1907'de Çin Seddi

Şafakta Çin Seddi

Şafakta Çin Seddi

10. Newcastle Kalesi, İngiltere – 1895 - 2022

10. Newcastle Kalesi, İngiltere – 1895 - 2022

11. Sas-Bahu Tapınağı, Gwalior Kalesi, Gwalior, Hindistan. 1869 ve 2019. Tapınak 1093'te inşa edildi.

11. Sas-Bahu Tapınağı, Gwalior Kalesi, Gwalior, Hindistan. 1869 ve 2019. Tapınak 1093'te inşa edildi.
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12. Times Meydanı

12. Times Meydanı

13. Moore Hall, İrlanda, 1800'ler ve Bugün

13. Moore Hall, İrlanda, 1800'ler ve Bugün

14. Edinburgh, İskoçya

14. Edinburgh, İskoçya

15. Chróstnik Sarayı 2009 - 2021 Polonya

15. Chróstnik Sarayı 2009 - 2021 Polonya

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