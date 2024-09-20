Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini hepimiz biliyoruz, ama bazı yerler tarih boyunca geçirdiği dönüşümlerle gözlerimizi kamaştırıyor. İşte, geçmişteki haliyle günümüzdeki hali arasında büyük farklar barındıran 15 yerin fotoğrafları.
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1. Giza'nın Büyük Sfenksi – Mısır 1878'ler
2012
2. Eyfel Kulesi'nin 1887'den 1889'a kadar inşası
Günümüzde Eyfel Kulesi
3. Özgürlük Heykeli'nin İnşası
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2007
4. Kurtarıcı İsa heykelinin inşası, 1922-1931
Arkaplanda Ay'ın yer aldığı 'Kurtarıcı İsa'
5. Guatemala - 1882'de bitki örtüsü temizlendikten sonra çekilen Tikal
Kış gündönümü kutlamaları sırasında ana meydan, 2010
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6. ABD- Mount Rushmore'un İnşası, 1927 – 1941
2017'de Rushmore Dağı
7. Sidney Opera Binası inşaatı, 1965 yılları
2018'de Sidney Opera Binası
8. İspanya - 1905'te Sagrada Familia
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2021'de Sagrada Familia'nın dış ve iç kısmı
9. 1907'de Çin Seddi
Şafakta Çin Seddi
10. Newcastle Kalesi, İngiltere – 1895 - 2022
11. Sas-Bahu Tapınağı, Gwalior Kalesi, Gwalior, Hindistan. 1869 ve 2019. Tapınak 1093'te inşa edildi.
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12. Times Meydanı
13. Moore Hall, İrlanda, 1800'ler ve Bugün
14. Edinburgh, İskoçya
15. Chróstnik Sarayı 2009 - 2021 Polonya
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