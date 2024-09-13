Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Tarihin derinliklerinden günümüze uzanan köklü yapılar zamanla yıpranabilir ancak doğru ellerde yeniden hayat bulabilir. İşte restorasyonla ve korunarak geçmişten günümüze gelebilmiş 15 tarihi yapı.
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1. Türkiye Antik Yunan Stadyumu
2. Irak Zigguratı
3. Tikal, Guatemala
4. Peru
5. Meksika
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6. Mısır
7. Chichen Itza'daki Kale, Meksika
8. Kolezyum, Roma, İtalya
9. Machu Picchu, Doğu Cordillera, Peru
10. Çin Seddi
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11. Tulum, Quintana Roo, Meksika
12. Hampi, Vijayanagara bölgesi, Karnataka, Hindistan
13. Angkor Wat, Siem Reap, Kamboçya
14. Roma Forumu, Orta Roma, İtalya
15. Hoover Barajı, ABD
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