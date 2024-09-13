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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 11:06

Tarihin derinliklerinden günümüze uzanan köklü yapılar zamanla yıpranabilir ancak doğru ellerde yeniden hayat bulabilir. İşte restorasyonla ve korunarak geçmişten günümüze gelebilmiş 15 tarihi yapı.

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1. Türkiye Antik Yunan Stadyumu

1. Türkiye Antik Yunan Stadyumu

2. Irak Zigguratı

2. Irak Zigguratı

3. Tikal, Guatemala

3. Tikal, Guatemala

4. Peru

4. Peru

5. Meksika

5. Meksika
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6. Mısır

6. Mısır

Kaynak

7. Chichen Itza'daki Kale, Meksika

7. Chichen Itza'daki Kale, Meksika

8. Kolezyum, Roma, İtalya

8. Kolezyum, Roma, İtalya

9. Machu Picchu, Doğu Cordillera, Peru

9. Machu Picchu, Doğu Cordillera, Peru

10. Çin Seddi

10. Çin Seddi
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11. Tulum, Quintana Roo, Meksika

11. Tulum, Quintana Roo, Meksika

12. Hampi, Vijayanagara bölgesi, Karnataka, Hindistan

12. Hampi, Vijayanagara bölgesi, Karnataka, Hindistan

13. Angkor Wat, Siem Reap, Kamboçya

13. Angkor Wat, Siem Reap, Kamboçya

14. Roma Forumu, Orta Roma, İtalya

14. Roma Forumu, Orta Roma, İtalya

15. Hoover Barajı, ABD

15. Hoover Barajı, ABD

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