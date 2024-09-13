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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 10:05

Dünyanın farklı bölgelerinde bazı yol işaretleri sadece sürücülerin güvenliğini değil, aynı zamanda eğlencelerini de düşünüyor. Gelin en ilginç ve komik 15 levhaya birlikte bakalım.

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1. ''Kedinizin Dokuz Canı Var Ama Araba Sürenin Yok''

1. ''Kedinizin Dokuz Canı Var Ama Araba Sürenin Yok''

2. ''Dikkat Tehlikeli Gazlar''

2. ''Dikkat Tehlikeli Gazlar''

3. ''Dikkat Çalışma Var! Kadınlar Her Zaman Çalışır Tabela Asmalarına Gerek Yoktur''

3. ''Dikkat Çalışma Var! Kadınlar Her Zaman Çalışır Tabela Asmalarına Gerek Yoktur''

4. ''Keskin Nişancı Tarafından Uygulanan Hız Sınırı''

4. ''Keskin Nişancı Tarafından Uygulanan Hız Sınırı''

5. Koşun kavga var.

5. Koşun kavga var.
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6. Yasak mı değil mi?

6. Yasak mı değil mi?

7. ''Viski Sonrası Dönüş Risklidir''

7. ''Viski Sonrası Dönüş Risklidir''

8. ''Dikkatli Sürüşünüz İçin Teşekkür Ederiz''

8. ''Dikkatli Sürüşünüz İçin Teşekkür Ederiz''

9. ''Sel Nedeniyle Yol Kapalı''

9. ''Sel Nedeniyle Yol Kapalı''

10. ''Sola Dönüş Yok''🤔

10. ''Sola Dönüş Yok''🤔
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11. ''2 Saat Park Yeri. Sonra Lastik Sökülecek''

11. ''2 Saat Park Yeri. Sonra Lastik Sökülecek''

12. ''Yolda Sabırsız Hastanedeki Hasta''

12. ''Yolda Sabırsız Hastanedeki Hasta''

13. ''Havalı Olun Kaskınızı Takın''

13. ''Havalı Olun Kaskınızı Takın''

14. ''Dikkat Sokağın Karşısına Çık Sonra Facebook'u Güncelle''

14. ''Dikkat Sokağın Karşısına Çık Sonra Facebook'u Güncelle''

15. ''Frenlerine Dikkat Et Yoksa Aklını Kır''

15. ''Frenlerine Dikkat Et Yoksa Aklını Kır''

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beybi shark

bu kadar da boktan ingilizce çeviri... bravo :D

Barbaros Y

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