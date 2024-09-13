Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Dünyanın farklı bölgelerinde bazı yol işaretleri sadece sürücülerin güvenliğini değil, aynı zamanda eğlencelerini de düşünüyor. Gelin en ilginç ve komik 15 levhaya birlikte bakalım.
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1. ''Kedinizin Dokuz Canı Var Ama Araba Sürenin Yok''
2. ''Dikkat Tehlikeli Gazlar''
3. ''Dikkat Çalışma Var! Kadınlar Her Zaman Çalışır Tabela Asmalarına Gerek Yoktur''
4. ''Keskin Nişancı Tarafından Uygulanan Hız Sınırı''
5. Koşun kavga var.
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6. Yasak mı değil mi?
7. ''Viski Sonrası Dönüş Risklidir''
8. ''Dikkatli Sürüşünüz İçin Teşekkür Ederiz''
9. ''Sel Nedeniyle Yol Kapalı''
10. ''Sola Dönüş Yok''🤔
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11. ''2 Saat Park Yeri. Sonra Lastik Sökülecek''
12. ''Yolda Sabırsız Hastanedeki Hasta''
13. ''Havalı Olun Kaskınızı Takın''
14. ''Dikkat Sokağın Karşısına Çık Sonra Facebook'u Güncelle''
15. ''Frenlerine Dikkat Et Yoksa Aklını Kır''
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bu kadar da boktan ingilizce çeviri... bravo :D
Lütfen ingilizce bilen biri yapsın bu paylaşımları.