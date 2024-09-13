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Anneler Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini Söyleyerek İçimizi Dağlayan Kişiler

Anneler Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini Söyleyerek İçimizi Dağlayan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 09:23

Son günlerde sosyal medyada dikkat çeken bir tweet, anneler hakkındaki hassasiyetleri yeniden gündeme getirdi.

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Twitter kullanıcılarından biri, “Anneler hakkında linç yiyeceğiniz bir fikrinizi yazın” şeklinde bir çağrıda bulunarak takipçilerinin fikirlerini paylaşmalarını istedi.

Twitter kullanıcılarından biri, “Anneler hakkında linç yiyeceğiniz bir fikrinizi yazın” şeklinde bir çağrıda bulunarak takipçilerinin fikirlerini paylaşmalarını istedi.
twitter.com

Gelen yorumlar içimizi dağlarken,

Gelen yorumlar içimizi dağlarken,
twitter.com

Kiminde de tokat etkisi yarattı.

Meğer yarası olan ne çok hemcinsim varmış.

Meğer yarası olan ne çok hemcinsim varmış.
twitter.com

Biz de uzaklara daldık.

Biz de uzaklara daldık.
twitter.com
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Gelen yorumlar arasında genel düşünce böyle oldu.

Gelen yorumlar arasında genel düşünce böyle oldu.
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