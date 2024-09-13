Anneler Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini Söyleyerek İçimizi Dağlayan Kişiler
Anneler Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini Söyleyerek İçimizi Dağlayan Kişiler
Son günlerde sosyal medyada dikkat çeken bir tweet, anneler hakkındaki hassasiyetleri yeniden gündeme getirdi.
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Twitter kullanıcılarından biri, “Anneler hakkında linç yiyeceğiniz bir fikrinizi yazın” şeklinde bir çağrıda bulunarak takipçilerinin fikirlerini paylaşmalarını istedi.
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Gelen yorumlar içimizi dağlarken,
Kiminde de tokat etkisi yarattı.
Meğer yarası olan ne çok hemcinsim varmış.
Biz de uzaklara daldık.
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Gelen yorumlar arasında genel düşünce böyle oldu.
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