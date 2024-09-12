Gelin Kına Gecesinde Salona Tek Girmeye Utanınca Eşinin Eşlik Ettiği Anlar Tebessüm Ettirdi

@gizemmcce adlı TikTok kullanıcısı kına gecesini paylaşmasıyla 4 milyon izlenme aldı. Genç kadın kına gecesinde tek başına giriş yapmaya utanınca devreye eşi girmişti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Eşine destek olmak isteyen damadın salona öyle bir girişi oldu ki izleyicilerden “Daha iyisi gelene kadar en iyisi bu.” yorumları geldi.
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Eşiyle birlikte dansın tadını çıkaran damat alkışları toplarken unutulmaz anlara imza atmış oldu.
İşte o anlar 👇
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