Görüş Bildir
Haberler
Video
Gelin Kına Gecesinde Salona Tek Girmeye Utanınca Eşinin Eşlik Ettiği Anlar Tebessüm Ettirdi

Gelin Kına Gecesinde Salona Tek Girmeye Utanınca Eşinin Eşlik Ettiği Anlar Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 23:12

İçerik Devam Ediyor

@gizemmcce adlı TikTok kullanıcısı kına gecesini paylaşmasıyla 4 milyon izlenme aldı. Genç kadın kına gecesinde tek başına giriş yapmaya utanınca devreye eşi girmişti. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Eşine destek olmak isteyen damadın salona öyle bir girişi oldu ki izleyicilerden “Daha iyisi gelene kadar en iyisi bu.” yorumları geldi.

Eşine destek olmak isteyen damadın salona öyle bir girişi oldu ki izleyicilerden “Daha iyisi gelene kadar en iyisi bu.” yorumları geldi.

Eşiyle birlikte dansın tadını çıkaran damat alkışları toplarken unutulmaz anlara imza atmış oldu.

Eşiyle birlikte dansın tadını çıkaran damat alkışları toplarken unutulmaz anlara imza atmış oldu.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın