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Haluk Levent Yine Gönülleri Fethetti: Kağıt Helva Satıcısını Görünce İşin Başına Geçti!

Haluk Levent Yine Gönülleri Fethetti: Kağıt Helva Satıcısını Görünce İşin Başına Geçti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 21:57

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En sevilen sanatçılarımızdan Haluk Levent’in konserinde yaşanan anlar kalpleri eritti. Başarısı ve tertemiz yüreğiyle kendine hayran bırakan Haluk Levent, konserinde kağıt helva satıcısını görünce iş başına geçti.

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Kağıt helva satıcısının satış yapamadığını gördükten sonra sahneden inerek kağıt helvaları aldı.

Kağıt helva satıcısının satış yapamadığını gördükten sonra sahneden inerek kağıt helvaları aldı.

Ve şarkı eşliğinde kağıt helvaları kendi satmak istedi. Dinleyiciler de bu hareket karşısında kayıtsız kalmadı.

Ve şarkı eşliğinde kağıt helvaları kendi satmak istedi. Dinleyiciler de bu hareket karşısında kayıtsız kalmadı.

İşte o anlar 👇

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