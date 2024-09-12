Haluk Levent Yine Gönülleri Fethetti: Kağıt Helva Satıcısını Görünce İşin Başına Geçti!

En sevilen sanatçılarımızdan Haluk Levent’in konserinde yaşanan anlar kalpleri eritti. Başarısı ve tertemiz yüreğiyle kendine hayran bırakan Haluk Levent, konserinde kağıt helva satıcısını görünce iş başına geçti.
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Kağıt helva satıcısının satış yapamadığını gördükten sonra sahneden inerek kağıt helvaları aldı.
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Ve şarkı eşliğinde kağıt helvaları kendi satmak istedi. Dinleyiciler de bu hareket karşısında kayıtsız kalmadı.
İşte o anlar 👇
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