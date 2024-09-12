Miss Turkey Birincisi Açıklandı! Peki Bizim Anketimizin Birincisi Kim Oldu?

Evetttt, geçtiğimiz hafta siz Onedio okuyucularına bir anket hazırlamıştık. Miss Turkey güzelini herkesten önce biz seçmek istedik. Miss Turkey birincisi dün gece açıklandı ama peki bizim gönlümüzün birincisi kim oldu? Buyurun sonuçlara beraber bakalım;👇