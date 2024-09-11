Senin Karanlık Tarafın Yüzde Kaç Daha Fazla?
Senin Karanlık Tarafın Yüzde Kaç Daha Fazla?
Hepimizin karanlık bir noktası var. Bu belki bastırdığımız duygular belki de o an bulunduğumuz durumun içinde ortaya çıkan hisler. Senin karanlık tarafın yüzde kaç daha fazla?
Haydi testeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Kötü bir haber aldığında nasıl tepki verirsin?
4. Bir tartışmada karşı tarafın haklı olduğunu düşündüğünde nasıl davranırsın?
5. Bir kişiyi kıskanırsan ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sece sen sevilen biri misin?
7. Bir kişi sana zarar verirse nasıl tepki verirsin?
8. Bir başkasının başarısını nasıl karşılarsım?
9. Peki senin hayatında senden daha başarılı insanların olması seni rahatsız eder mi?
10. Son olarak çok büyük yanlış yaptığın zaman kendini nasıl hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen %25 karanlık tarafa sahipsin!
Sen %50 karanlık tarafa sahipsin!
Sen %75 karanlık tarafa sahipsin!
Sen %100 karanlık tarafa sahipsin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın