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Prens Dizisinin En İyi Karakterini Seçiyoruz!

Prens Dizisinin En İyi Karakterini Seçiyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
09.09.2024 - 17:01

Bu yılın en iyi işlerinden biri olan ve tartışmasız komedi deyince artık ilk aklımıza gelen dizilerden biri olan Prens karakterlerinin hepsi ayrı ayrı önemli ve değerli. Ama bir şeyin her zaman en iyisi olmak zorunda. Prens dizisinin en iyi karakteri hangisi?

Buyurun ankete;

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Sence Prens dizisinin olmazsa olmaz karakteri kim?

Peki sence en komik karakteri kim?

Prens dizisinin en itici karakteri kim?

Prens dizisinde tahtı kim hak ediyor?

Sence Prens dizinin en kurnaz karakteri kim?

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