Prens Dizisinin En İyi Karakterini Seçiyoruz!

Bu yılın en iyi işlerinden biri olan ve tartışmasız komedi deyince artık ilk aklımıza gelen dizilerden biri olan Prens karakterlerinin hepsi ayrı ayrı önemli ve değerli. Ama bir şeyin her zaman en iyisi olmak zorunda. Prens dizisinin en iyi karakteri hangisi?

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