Senin Zihnin Genç mi Yaşlı mı?
Senin Zihnin Genç mi Yaşlı mı?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Boş zamanlarında genellikle ne yaparsın?
4. Bir arkadaşın yeni bir trend veya teknoloji hakkında konuştuğunda ne tepki verirsin?
5. Kendini nasıl tanımlarsın?
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6. Yılın hangi mevsimini daha çok seversin?
7. Kendini hangi tür müzikle daha rahat hissedersin?
8. Çalışmayı seviyor musun?
9. Gelecek hakkında düşüncelerin nasıl?
10. Son olarak eğlenmeyi her şeye tercih eder misin?
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Senin zihnin genç!
Senin zihnin yaşlı!
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