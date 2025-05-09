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Survivor Almeda'nın İlk Paylaşımından Sibel Taşçıoğlu'nun Sitemine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor Almeda'nın İlk Paylaşımından Sibel Taşçıoğlu'nun Sitemine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Kızılcık Şerbeti Hudutsuz Sevda
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.05.2025 - 00:31

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

9 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz haftalarda şoke eden bir ayrılık yaşandı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz haftalarda şoke eden bir ayrılık yaşandı.

Rol arkadaşları Emrah Altıntoprak ve Bahtiyar Memili'yle beraber bir etkinlikte sevenleriyle bulunan Sibel Taşçıoğlu, Pembe'nin diziden ölerek çıkarılmasına sitem etti.

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Survivor 2025'in açık ara en başarılı isimlerinden biri Almeda Baylan oldu.

Survivor 2025'in açık ara en başarılı isimlerinden biri Almeda Baylan oldu.

Almeda'nın diskalifiye olduktan sonraki ilk paylaşımı merak bekleniyordu. Sonunda o paylaşım geldi hem de son derece iddialı.

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NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı alsa da başrol Miray Daner'le yollarını ayırdı.

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı alsa da başrol Miray Daner'le yollarını ayırdı.

Zeynep Leto'nun diziden nasıl çıkacağı merak edilirken sezon finali fragmanında bıçaklandığını gördük!

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Seyircinin dizinin senaryosuna dair eleştirileri bir türlü dikkate alınmazken Yalı Çapkını epey sönük bir bölümle final yaptı.

Seyircinin dizinin senaryosuna dair eleştirileri bir türlü dikkate alınmazken Yalı Çapkını epey sönük bir bölümle final yaptı.

Banu Noyan'ın programına konuk olan Gülseren Budayıcıoğlu, Yalı Çapkını hakkında aylar sonra açıklamalarda bulundu.

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Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı Kral Kaybederse, sezonun sevilen işlerinden oldu.

Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı Kral Kaybederse, sezonun sevilen işlerinden oldu.

Peruklu Halit Ergenç, Kral Kaybederse'nin tanıtım fragmanlarında karşımıza çıktığında sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ergenç'in eşi Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in peruklu hali hakkında aylar sonra bir açıklama yaptı.

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Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, sezonun tartışmasız galibi.

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, sezonun tartışmasız galibi.

Uzak Şehir'in sezon finali hakkında Birsen Altuntaş'tan beklenen haber geldi.

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Rabia Soytürk, yıllar önce 'Duy Beni' dizisinde partneri olan Caner Topçu ile ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda sert bir açıklamada bulundu.

Rabia Soytürk, yıllar önce 'Duy Beni' dizisinde partneri olan Caner Topçu ile ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda sert bir açıklamada bulundu.

Habertürk'ün haberine göre, Topçu eski partnerinin hakkında söylediklerine karşılık verdi.

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Müge Anlı bugün 14 yaşındaki Irmak'ı bulmak için gelen annesi Alev Hanım'ı canlı yayında konuk etti.

Müge Anlı bugün 14 yaşındaki Irmak'ı bulmak için gelen annesi Alev Hanım'ı canlı yayında konuk etti.

Anne, kızının bu süreçte bir de motor kazası geçirdiğini ancak sadece kafasından darbe aldığı için dikişlerinin olduğunu söyledi. Anlı, motor kazasında sadece kafanın darbe alması ihtimalini şüpheli buldu.

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MasterChef Eda'yı 2019 ve 2023 sezonlarından tanırsınız. Eski MasterChef Türkiye yarışmacısı son günlerde görünümüyle gündemde.

MasterChef Eda'yı 2019 ve 2023 sezonlarından tanırsınız. Eski MasterChef Türkiye yarışmacısı son günlerde görünümüyle gündemde.

Onu hatırladığınız zamanları unutun çünkü MasterChef'te tanıdığımız Eda Karabulut'tan verdiği kilolarla eser kalmadı. O artık bambaşka biri!

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Deha ekranların uzun soluklu dizilerinden olma yolunda ilerliyor.

Deha ekranların uzun soluklu dizilerinden olma yolunda ilerliyor.

Dizide İskender'in oynadığı sahnede baya baya camın patladığı anlar şoke etmişti. Gerçekte nasıl çekildiğini merak ediyorsanız birazdan izleyecekleriniz hepinizi daha da şaşırtacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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