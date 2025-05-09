Survivor Almeda'nın İlk Paylaşımından Sibel Taşçıoğlu'nun Sitemine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
9 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz haftalarda şoke eden bir ayrılık yaşandı.
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Survivor 2025'in açık ara en başarılı isimlerinden biri Almeda Baylan oldu.
NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı alsa da başrol Miray Daner'le yollarını ayırdı.
Seyircinin dizinin senaryosuna dair eleştirileri bir türlü dikkate alınmazken Yalı Çapkını epey sönük bir bölümle final yaptı.
Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı Kral Kaybederse, sezonun sevilen işlerinden oldu.
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Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, sezonun tartışmasız galibi.
Rabia Soytürk, yıllar önce 'Duy Beni' dizisinde partneri olan Caner Topçu ile ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda sert bir açıklamada bulundu.
Müge Anlı bugün 14 yaşındaki Irmak'ı bulmak için gelen annesi Alev Hanım'ı canlı yayında konuk etti.
MasterChef Eda'yı 2019 ve 2023 sezonlarından tanırsınız. Eski MasterChef Türkiye yarışmacısı son günlerde görünümüyle gündemde.
Deha ekranların uzun soluklu dizilerinden olma yolunda ilerliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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