Önceki Hayatında Hangi Ülkede Yaşıyordun?
Önceki Hayatında Hangi Ülkede Yaşıyordun?
Reenkarnasyona inananları şöyleeee alalım! Önceki hayatında sen hangi ülkede yaşıyordun?
Haydiiiiii!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. En çok hangi tür yemekleri seversin?
4. Tatilde hangi tür yerleri tercih edersin?
5. Günlük kıyafetlerin hangi tarzda olur?
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6. Yabancı kültürlere açık biri misin?
7. 1 yılın tamamının hangi mevsimde olmasını isterdin?
8. Yaşadığın ülkeden başka bir yerde ömür boyu yaşabilir misin?
9. Sence geçmişte güzel olan şey neydi?
10. Son olarak şu an doğduğun şehirde mi yaşamını sürdürüyorsun?
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İtalya
Yunanistan
Türkiye
Hindistan
Fransa
İspanya
Japonya
İsveç
Meksika
İngiltere
Brezilya
Avustralya
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