Game of Thrones Dünyasında Sen Hangi Aileden Olurdun?
Game of Thrones Dünyasında Sen Hangi Aileden Olurdun?
Game of Thrones dünyasında yaşasaydın sen hangi aileden olurdun?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir savaş durumunda, ilk olarak ne yaparsın?
4. Ailendeki biri büyük bir hata yaptı. Nasıl tepki verirsin?
5. Bir kraliyet ailesinin üyeleriyle tanıştığında, ne tür bir izlenim bırakırsın?
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6. Bir krallığın yönetiminde, hangi konuda en çok ilgi gösterirsin?
7. Peki güç için ailenden birine zarar verir misin?
8. Sence en iyi intikam nasıl alınır?
9. Bir savaşta en güçlü silah sence nedir?
10. Son olarak tahta geçtiğinde halk senden nefret ederse ne yaparsın?
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Stark Hanedanlığı
Targaryen Hanedanlığı
Lannister Hanedanlığı
Tyrell Hanedanlığı
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