Sen Game of Thrones dünyasında Stark ailesindensin! Bu, senin köklü bir soydan geldiğin ve Kuzey'in soğuk topraklarında büyüdüğün anlamına gelir. Stark ailesi, On İki Ev’in en saygıdeğer ve cesur ailelerinden biridir. Sen, Winterfell’in koruyucusu ve kuzeyin vatansever liderlerinden biri olarak, ailenin geleneklerini ve değerlerini yüceltmekle sorumlusun. Cesaretin, onurun ve adalet anlayışınla tanınırsın. Aynı zamanda, kararlı ve fedakar bir lider olarak, kuzeyin zorlu koşullarında halkını koruma ve adil yönetme sorumluluğunu üstleniyorsun. Stark ailesinin simgesi olan gri kurt, senin içindeki güç ve sadakati temsil eder; bu yüzden her zaman 'Kuzey unutmaz' ilkesi doğrultusunda hareket eder, ailenin ve krallığın onurunu her şeyin üstünde tutarsın.