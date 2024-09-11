Sen Hangi Dünya Şehrisin?
Sen Hangi Dünya Şehrisin?
Eşsiz ve benzersin karakterine hayran olanlar olabilir. Belki olduğun her ortamı eğlendirebilir belki de çalışkanlığın ile başarıdan başarıya koşabilirsin. Sen bunları yaparken hangi şehri bize anımsatıyorsun?
Sen hangi dünya şehrisin?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. En sevdiğin tatil aktivitesi nedir?
4. Bir şehirdeki en çok ilgini çeken şey nedir?
5. Bir şehirde yaşarken hangi tür hava koşullarına tercih edersin?
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6. Şehir yaşamında hangi tür ulaşımı tercih edersin?
7. Peki sen genellikle nasıl bir ruh haline sahipsin?
8. Şehirde hangi tür gece hayatı seni cezbetmeye daha yakın?
9. Peki sence sen aşk insanı mısın?
10. Son olarak nasıl bir hayat seni mutlu eder?
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New York
Paris
Tokyo
Barcelona
İstanbul
Sydney
Viyana
Kopenhag
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